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В доме с. Выселки под Тольятти обнаружены тела мужчины и женщины
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В доме с. Выселки под Тольятти обнаружены тела мужчины и женщины 

Волга Ньюс 50 минут назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 15 апреля, около 12 часов дня, по предварительным данным, в доме на ул. Мира в с. Выселки Ставропольского района были обнаружены тела мужчины в возрасте около 41 года и женщины, которой примерно 38 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Сейчас причины смерти людей устанавливаются. По словам очевидцев, на месте происшествия работали полицейские и представители газовой службы в специальном снаряжении. Предположительно, люди могли погибнуть в результате отравления бытовым газом.
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 Ещё 5 источников 
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