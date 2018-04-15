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В Тольятти на ул. Спортивной нашли труп мужчины
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В Тольятти на ул. Спортивной нашли труп мужчины 

Волга Ньюс 32 минуты назад
В воскресенье, 15 апреля, около лыжной базы в Автозаводском районе Тольятти нашли труп мужчины, сообщает tltgorod.ru.
Тело мужчины лежало около люка коллектора и недалеко от проезжей части на ул. Спортивная.
На месте ЧП работали специалисты МВД.
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