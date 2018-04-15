В Тольятти на ул. Спортивной нашли труп мужчины

В воскресенье, 15 апреля, около лыжной базы в Автозаводском районе Тольятти нашли труп мужчины, сообщает tltgorod.ru.

Тело мужчины лежало около люка коллектора и недалеко от проезжей части на ул. Спортивная.