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В Тольятти на ул. Спортивной нашли труп мужчины
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В Тольятти на ул. Спортивной нашли труп мужчины
Волга Ньюс
32 минуты назад
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В воскресенье, 15 апреля, около лыжной базы в Автозаводском районе Тольятти нашли труп мужчины, сообщает tltgorod.ru.
Тело мужчины лежало около люка коллектора и недалеко от проезжей части на ул. Спортивная.
На месте ЧП работали специалисты
МВД
.
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