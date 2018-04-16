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При столкновении двух «ВАЗов» на трассе в Воронежской области погибли три человека
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При столкновении двух «ВАЗов» на трассе в Воронежской области погибли три человека 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Авария случилась в Панинском районе. Автомобили «ВАЗ-2106» и «ВАЗ-21053» столкнулись на 274 км автодороги Курск — Саратов в Панинском районе Воронежской области около 14:10 воскресенья, 15 апреля. В аварии погибли три человека, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. По данным правоохранителей, за рулём «ВАЗ-2106» находился 72-летний воронежец. Автомобилист, при движении со стороны Воронежа в направлении Борисоглебска, врезался в движущийся на встречу автомобиль «ВАЗ-21053». За рулём машины находился 79-летний житель Новоусманского района. Удар был такой силы, что обе легковушки превратились в груду металла. В результате ДТП погибли оба водителя, а также 68-летняя пассажирка «ВАЗ-21053». Все они от полученных травм скончались на месте происшествия.
Полиция проводит проверку по факту аварии. Дарья Крымова Фото — предоставлено управлением ГИБДД по Воронежской области
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