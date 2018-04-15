В Воронежской области водитель не уступил дорогу и устроил смертельное ДТП

Авария унесла жизнь его 19-летней пассажирки.

В Воронежской области водитель легковушки не уступил дорогу другому авто и устроил ДТП, в котором погибла его юная пассажирка. Авария произошла сегодня, 15 апреля, около 00:10 в Борисоглебске на улице Матросовская у дома №83. По данным полиции, столкновение спровоцировал 23-летний автомобилист на «ВАЗ-2105» — он не уступил дорогу Infiniti, за рулём которого был 38-летний липчанин. В результате аварии погибла 19-летняя пассажирка «ВАЗ-2105». По факту аварии правоохранители организовали проверку.