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В Воронежской области водитель не уступил дорогу и устроил смертельное ДТП
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В Воронежской области водитель не уступил дорогу и устроил смертельное ДТП 

Вести Воронеж 54 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
Авария унесла жизнь его 19-летней пассажирки.
В Воронежской области водитель легковушки не уступил дорогу другому авто и устроил ДТП, в котором погибла его юная пассажирка. Авария произошла сегодня, 15 апреля, около 00:10 в Борисоглебске на улице Матросовская у дома №83. По данным полиции, столкновение спровоцировал 23-летний автомобилист на «ВАЗ-2105» — он не уступил дорогу Infiniti, за рулём которого был 38-летний липчанин. В результате аварии погибла 19-летняя пассажирка «ВАЗ-2105». По факту аварии правоохранители организовали проверку.
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