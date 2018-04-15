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В Красноярском крае двое парней угнали машину, спрятав хозяина в багажник
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В Красноярском крае двое парней угнали машину, спрятав хозяина в багажник 

АиФ Красноярск 13 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Канске два нетрезвых молодых человека 18 и 19 лет избили мужчину, угнали его автомобиль и разбили, сообщают в УВД по Красноярскому краю.
Об угоне своего автомобиля заявил полицию местный житель. Полицейские обнаружили автомобиль брошенным на одной из центральных улиц города после столкновения со столбом. Под подозрения попали два молодых человека, один из которых был ранее судим.
Как удалось выяснить, задержанные увидели подъехавшего к дому потерпевшего, которого они недолюбливали. Избив его, затолкали в багажник, вывезли и бросили его на территории бывшего аэропорта. Затем снова вернулись в город и катались по очереди. Один из них не справился с управлением и врезался в опору электропередач, а после скрылись.
Молодые люди находятся под административным арестом на 8 суток: один за повторное управление транспортом в нетрезвом виде, второй — за оставление места ДТП. Кроме того на них заведено уголовное дело «Хищение по предварительному сговору с применением насилия». Им грозит до 7 лет.
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