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Китайский полицейский расстрелял ремонтировавших его дом рабочих
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Китайский полицейский расстрелял ремонтировавших его дом рабочих 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Китае сотрудник полиции открыл огонь по рабочим, чтобы не платить за ремонт собственного дома. После этого он отправился в полицию и ранил двух своих коллег. Об инциденте сообщил сайт «Рен‐ТВ» со ссылкой на информационный портал «Сина».
ЧП произошло в городе Сиань. В результате применения полицейским оружия два человека погибли, еще трое ранены.
После того, как полицейский расстрелял ремонтировавших его дом рабочих, он отправился в полицейский участок. Здесь он снова открыл огонь. В результате стрельбы несколько полицейских получили огнестрельные ранения. Сам нападавший в результате собственных действий в итоге погиб.
Самолет авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань. Это произошло вследствие нападения одного из пассажиров на стюарда. Из-за незаконного вмешательства самолет, совершавший рейс из города Чанша в Пекин, был вынужден совершить экстренную посадку в 9:58 в международном аэропорту Чжэнчжоу. Все пассажиры благополучно покинули борт. С агрессивным пассажиром разбирается полиция.
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