В Ростове-на-Дону произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей

В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, передаёт «ПолитЭксперт».

На проспекте Стачки иномарка BMW под управлением 28-летнего водителя врезалась в ехавшее впереди транспортное средство, что спровоцировало ещё несколько ДТП.

В результате аварии автомобиль Nexia перевернулась на бок, а остальные четыре машины разлетелись в разные стороны.

В результате ДТП образовалась большая пробка на площади Дружинников.

На месте работают представители ГИБДД

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.