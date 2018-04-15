В Ростове-на-Дону произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей 

В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, передаёт «ПолитЭксперт».
На проспекте Стачки иномарка BMW под управлением 28-летнего водителя врезалась в ехавшее впереди транспортное средство, что спровоцировало ещё несколько ДТП.
В результате аварии автомобиль Nexia перевернулась на бок, а остальные четыре машины разлетелись в разные стороны.
В результате ДТП образовалась большая пробка на площади Дружинников.
На месте работают представители ГИБДД.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.