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В Ростове-на-Дону произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей
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В Ростове-на-Дону произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: 161.ru
В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, передаёт «ПолитЭксперт».
На проспекте Стачки иномарка BMW под управлением 28-летнего водителя врезалась в ехавшее впереди транспортное средство, что спровоцировало ещё несколько ДТП.
В результате аварии автомобиль Nexia перевернулась на бок, а остальные четыре машины разлетелись в разные стороны.
В результате ДТП образовалась большая пробка на площади Дружинников.
На месте работают представители ГИБДД.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.
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 Ещё 2 источника 
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