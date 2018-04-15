В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с пятью автомобилями 

Сегодня, 15 апреля, на проспекте Стачки случилась авария с участием нескольких легковых машин. Одна из них — красная Daewoo Nexia — опрокинулась набок. К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал.
Как сообщили 161.ru, ДТП произошло около шести утра на площади Дружинников (Железнодорожный район). По предварительной информации, 28-летний водитель BMW вплотную приблизился к впередиидущей Daewoo Nexia и, не справившись с управлением, врезался в нее.
— «Нексиа» опрокинулась набок, а БМВ отбросило на припаркованные рядом «Фиат» и «Шевроле» и проезжавший мимо ВАЗ-2110. Все автомобили получили механические повреждения, погибших и пострадавших нет, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Согласно данным «Яндекс. Пробок», сейчас движение на проспекте Стачки в районе ТРК «Сокол» затруднено. Водителям рекомендуется искать объездные пути.