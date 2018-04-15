Водитель и пассажир старенького «Иж» чудом выжили в аварии с трактором под Волгоградом

В Быковском районе Волгоградской области вчера, 14 апреля, произошла аврия, в результате которой от старой легквушки «Иж» осталась груда металла. Машина столкнулась на дороге с трактором, который от удара едва удержался на колесах. — В 18:40 39-летний вавтомобиля «Иж» на подъездной дороге к поселку Победа в Быковском районе врезался в трактор «Беларус», за рулем которого находился 37-летний мужчина, — сообщили V1.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — С места аварии с травмами в больницу доставили водителя и 57-летнего пассажира легкового автомобиля.

Водитель трактора в аварии не пострадал. На фото, предоставленных пресс-службой Главка, видно, что в результате аварии «Иж» вынесло на обочину, где он врезался в дерево. Верхняя часть кузова оказалась буквально раскуроченной. Кусок оторванного кузова остался на тракторе.