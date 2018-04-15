В Тюмени на объездной перевернулась иномарка 

Сегодня, 15 апреля, в Тюмени на объездной дороге на бок перевернулась Toyota. Авария произошла утром, около девяти часов, в районе аэропорта Плеханово. На месте работали сотрудники ГИБДД.
— В ДТП никто не пострадал, водитель был трезв, просто не справился с управлением, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции. В нескольких метрах от перевернутой иномарки столкнулись две машины. Из-за аварии движение по трассе, в сторону выезда из города, было затруднено.