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В Тюмени на объездной перевернулась иномарка
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В Тюмени на объездной перевернулась иномарка 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 15 апреля, в Тюмени на объездной дороге на бок перевернулась Toyota. Авария произошла утром, около девяти часов, в районе аэропорта Плеханово. На месте работали сотрудники ГИБДД.
— В ДТП никто не пострадал, водитель был трезв, просто не справился с управлением, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции. В нескольких метрах от перевернутой иномарки столкнулись две машины. Из-за аварии движение по трассе, в сторону выезда из города, было затруднено.
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