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Тюменец на иномарке вылетел в кювет из-за плохого самочувствия
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Тюменец на иномарке вылетел в кювет из-за плохого самочувствия 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В пятницу, 13 апреля, в Тюмени автомобиль «Киа» съехал в кювет. На место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. По словам родственника пострадавшего, мужчине стало плохо за рулем, в результате чего съехал с дороги.
«На Магистральной, 10б съехал с проезжей части в кювет водитель легковой KIA. Мужчина трезв, есть подозрение на приступ эпилепсии. Именно проблемы со здоровьем могли стать причиной потери управления автомобилем. На месте работают доктора, приехали родственники водителя», — цитирует 72.ru начальника отделения пропаганда областной ГИБДД Анжелу Борисову.
В настоящее время сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства случившегося.
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