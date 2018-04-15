Тюменец на иномарке вылетел в кювет из-за плохого самочувствия

В пятницу, 13 апреля, в Тюмени автомобиль « Киа » съехал в кювет. На место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. По словам родственника пострадавшего, мужчине стало плохо за рулем, в результате чего съехал с дороги.

Анжелу Борисову. «На Магистральной, 10б съехал с проезжей части в кювет водитель легковой KIA. Мужчина трезв, есть подозрение на приступ эпилепсии. Именно проблемы со здоровьем могли стать причиной потери управления автомобилем. На месте работают доктора, приехали родственники водителя», — цитирует 72.ru начальника отделения пропаганда областной ГИБДД

В настоящее время сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства случившегося.