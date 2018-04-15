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Пять вагонов с цементом сошли с рельсов под Волгоградом
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Пять вагонов с цементом сошли с рельсов под Волгоградом 

ТАСС 1 час назад
ВОЛГОГРАД, 15 апреля. /ТАСС/. Пять вагонов с цементом в воскресенье утром сошли с рельсов в Волгоградской области, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
"15 апреля в 08:20 мск на ст. Себряково Волгоградского региона Приволжской железной дороги произошел сход пяти вагонов (груз — цемент). Для устранения последствий был поднят восстановительный поезд со станции Арчеда", — сказали в пресс-службе.
На график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло. Угрозы экологической безопасности нет.
Причины произошедшего выясняются.
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