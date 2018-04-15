Пять вагонов с цементом сошли с рельсов под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 15 апреля. / ТАСС /. Пять вагонов с цементом в воскресенье утром сошли с рельсов в Волгоградской области, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

"15 апреля в 08:20 мск на ст. Себряково Волгоградского региона Приволжской железной дороги произошел сход пяти вагонов (груз — цемент). Для устранения последствий был поднят восстановительный поезд со станции Арчеда", — сказали в пресс-службе.

На график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло. Угрозы экологической безопасности нет.

Причины произошедшего выясняются.