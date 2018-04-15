Впервые вышедший в рейс водитель автобуса №43 устроил ДТП в Новосибирске

В левобережье Новосибирска автобус №43 попал в ДТП.

Как сообщается на странице «Новости Новосибирска Автоспас» ВКонтакте, авария произошла, когда общественный транспорт двигался по ул. Забалуева со стороны Фасадной.