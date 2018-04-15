Впервые вышедший в рейс водитель автобуса №43 устроил ДТП в Новосибирске 

В левобережье Новосибирска автобус №43 попал в ДТП.
Как сообщается на странице «Новости Новосибирска Автоспас» ВКонтакте, авария произошла, когда общественный транспорт двигался по ул. Забалуева со стороны Фасадной.
Автобус №43 не рассчитал свои габариты и врезался в Тойоту, которая пыталась заехать в парковочный карман. Водитель и пассажиры не пострадали, а вот иномарке, судя по фото с места аварии, теперь предстоит небольшой ремонт. При разборе ДТП водитель автобуса признался, что сегодня вышел на рейс в первый раз.