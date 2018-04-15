Ещё
Впервые вышедший в рейс водитель автобуса №43 устроил ДТП в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Впервые вышедший в рейс водитель автобуса №43 устроил ДТП в Новосибирске 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В левобережье Новосибирска автобус №43 попал в ДТП.
Как сообщается на странице «Новости Новосибирска Автоспас» ВКонтакте, авария произошла, когда общественный транспорт двигался по ул. Забалуева со стороны Фасадной.
Автобус №43 не рассчитал свои габариты и врезался в Тойоту, которая пыталась заехать в парковочный карман. Водитель и пассажиры не пострадали, а вот иномарке, судя по фото с места аварии, теперь предстоит небольшой ремонт. При разборе ДТП водитель автобуса признался, что сегодня вышел на рейс в первый раз.
АиФ-Новосибирск: последние новости
Грузовик врезался в стоящий на Бугринском мосту автомобиль в Новосибирске Детские жертвы. В большинстве случаев виноваты взрослые Автомобиль ГИБДД протаранил грузовик в левобережье Новосибирска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
Названы самые надежные автомобили4
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов4
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение