Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на северо-востоке Москвы 

В столичном районе Марфино два человека получили ранения в результате ДТП с участием двух автомобилей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.
«В районе д. 10 по ул. Гостиничная произошло столкновение двух транспортных средств — легковых автомобилей Audi и Lada. В результате ДТП два человека получили незначительные травмы», — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на месте ДТП сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшей аварии.