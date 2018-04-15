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Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на северо-востоке Москвы
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Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на северо-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столичном районе Марфино два человека получили ранения в результате ДТП с участием двух автомобилей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.
«В районе д. 10 по ул. Гостиничная произошло столкновение двух транспортных средств — легковых автомобилей Audi и Lada. В результате ДТП два человека получили незначительные травмы», — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что на месте ДТП сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства произошедшей аварии.
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