Ещё
Дорогу Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы срочно ремонтируют
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дорогу Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы срочно ремонтируют 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Водители сообщили, что на дороге между Кушнаренково и Бакалами размыло дорогу. На место тут же выехала аварийная бригада.
Дефект обнаружили на 34-м километре — часть асфальта сползла в кювет, и одна из полос оказалась заблокированной для проезда. На место подогнали спецтехнику — краны, эскаватор, грузовики, чтобы начать восстановление дорожного полотна. На месте работают 25 сотрудников МЧС, а также инспекторы ГИБДД и чиновники районной администрации.
— Сейчас проводятся восстановительные работы, которые планируют закончить к 14:00. Пока на участке организовано реверсивное движение, автомобилистам нужно быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, — сообщили в МЧС по Башкирии.
ufa1.ru: последние новости
На трассе в Башкирии лобовое столкновение спровоцировало массовую аварию В Уфе Mercedes сбил семиклассницу В Уфе легковушка протаранила столб: пострадал мужчина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
Названы самые надежные автомобили4
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов4
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение