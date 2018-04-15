Дорогу Кушнаренково — Чекмагуш — Бакалы срочно ремонтируют

Водители сообщили, что на дороге между Кушнаренково и Бакалами размыло дорогу. На место тут же выехала аварийная бригада.

Дефект обнаружили на 34-м километре — часть асфальта сползла в кювет, и одна из полос оказалась заблокированной для проезда. На место подогнали спецтехнику — краны, эскаватор, грузовики, чтобы начать восстановление дорожного полотна. На месте работают 25 сотрудников МЧС , а также инспекторы ГИБДД и чиновники районной администрации.

— Сейчас проводятся восстановительные работы, которые планируют закончить к 14:00. Пока на участке организовано реверсивное движение, автомобилистам нужно быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, — сообщили в МЧС по Башкирии.