Ещё
Две федеральные трассы будут частично перекрыты из-за дорожных работ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Две федеральные трассы будут частично перекрыты из-за дорожных работ 

Ivyborg.ru 1 час назад
Оперативную информацию об ограничениях движения, связанных с ремонтными работами на федеральных трассах в Ленобласти в воскресенье, 15 апреля, сообщает пресс-служба ведомства ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Так, 15 апреля, частично будет ограничено движение на трассах:
А-181 «Выборг –Светогорск»:
— км 22-25 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 26-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 50-51 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
— км 33-35 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
— км 28 (развязка) ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.
Ivyborg.ru: последние новости
В ДТП на трассе "Вологда - Новая Ладога" погибли семь человек. Фото Следком расследует страшную аварию в Вологодской области Трое кавказцев отравились неизвестным веществом во Всеволожске - один умер на месте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
Названы самые надежные автомобили4
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов4
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение