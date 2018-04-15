Две федеральные трассы будут частично перекрыты из-за дорожных работ

Оперативную информацию об ограничениях движения, связанных с ремонтными работами на федеральных трассах в Ленобласти в воскресенье, 15 апреля, сообщает пресс-служба ведомства ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, 15 апреля, частично будет ограничено движение на трассах:

А-181 «Выборг –Светогорск»:

— км 22-25 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 26-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 50-51 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

— км 33-35 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

— км 28 (развязка) ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.