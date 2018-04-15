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В Орске на машины продолжают падать электроопоры
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В Орске на машины продолжают падать электроопоры 

АиФ-Оренбург 57 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Орске уже второй раз за неделю столб электропередачи упал на машину, сообщает orsk.ru. На сей раз пострадал автомобиль Toyota, авария произхошла на улице Медногорской, пострадавших нет.
Несколькими днями ранее похожий случай произошел на улице Короленко, когда электроопора упала на припаркованный автомобиль, причем в опасной близости от детской площадки. Опора упала после того, как ее задел грузовик.
Орчане назвали еще несколько улиц, на которых опоры также вызывают опасения — это улицах Вяземской, Мурманской и Рыбалко.
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