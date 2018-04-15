В Орске на машины продолжают падать электроопоры

В Орске уже второй раз за неделю столб электропередачи упал на машину, сообщает orsk.ru. На сей раз пострадал автомобиль Toyota , авария произхошла на улице Медногорской, пострадавших нет.

Несколькими днями ранее похожий случай произошел на улице Короленко, когда электроопора упала на припаркованный автомобиль, причем в опасной близости от детской площадки. Опора упала после того, как ее задел грузовик.

Орчане назвали еще несколько улиц, на которых опоры также вызывают опасения — это улицах Вяземской, Мурманской и Рыбалко.