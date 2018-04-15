Омских таксистов обвиняют в кражах мобильных телефонов у пассажиров

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

24-летний житель Центрального округа Омска обратился в полицию. Он сообщил, что возвращался из кафе домой. После он обнаружил пропажу мобильного телефона стоимостью 15 000 рублей. Потерпевший предположил, что оставил смартфон в машине, однако водитель утверждал об обратном.

Оперативники выяснили, что таксист обманул парня. Он нашёл телефон в салоне автомобиля и оставил его себе. Ранее 30-летний мужчина был судим.

Похожий случай произошёл и с 22-летним омичом. Он возвращался домой на такси. Всю дорогу спал. А после не смог найти свой телефон.

Полицейские возбудили в отношении водителей такси два уголовных дела. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.