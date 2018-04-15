Неудачная шутка польского подростка едва не завершилась трагедией. Видео

Камера наблюдения, установленная на одной из улиц года Чеховице-Дзедзице в Силезское воеводстве на юге страны, запечатлела инцидент, который мог привести к печальному исходу.

Вечером в минувший четверг, 12 апреля, девочка-подросток в шутку подтолкнула свою подругу в сторону проезжей части.

Школьница не удержалась на ногах и рухнула под проезжавший мимо автобус, чудом не угодив под колесо, с которым она разминулась буквально в нескольких сантиметрах.

Как сообщат местные СМИ, в результате инцидента девочка не получила серьезных травм, а ее спутница была признана виновной в организации ДТП. Прибывшие полицейские наложили на нее штраф в размере 300 злотых (около 5440 рублей).