На перекрестке Пушкина и Компроса столкнулись автобус и Priora. Пассажир легковушки госпитализирован

Сегодня, 15 апреля, в 8:35 Lada Priora столкнулась с автобусом 66-го маршрута на пересечении Пушкина и Комсомольского проспекта. 27-летний водитель Priora ехал по встречке со стороны улицы Краснова в направлении Луначарского. В то же время автобус поворачивал с Пушкина на Компрос, чтобы продолжить маршрут в сторону Комсомольской площади.

— Сейчас по факту ДТП проводится проверка, — рассказали 59.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

В аварии пострадал 40-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали.

В аварии пострадал и автобус

Ранее мы рассказывали о том, как в страшной аварии на том же перекрестке сгорела машина такси.