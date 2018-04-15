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На перекрестке Пушкина и Компроса столкнулись автобус и Priora. Пассажир легковушки госпитализирован
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На перекрестке Пушкина и Компроса столкнулись автобус и Priora. Пассажир легковушки госпитализирован 

59.ru 25 минут назад
Фото: 59.ru
Сегодня, 15 апреля, в 8:35 Lada Priora столкнулась с автобусом 66-го маршрута на пересечении Пушкина и Комсомольского проспекта. 27-летний водитель Priora ехал по встречке со стороны улицы Краснова в направлении Луначарского. В то же время автобус поворачивал с Пушкина на Компрос, чтобы продолжить маршрут в сторону Комсомольской площади.
— Сейчас по факту ДТП проводится проверка, — рассказали 59.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В аварии пострадал 40-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали.
В аварии пострадал и автобус
Ранее мы рассказывали о том, как в страшной аварии на том же перекрестке сгорела машина такси.
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