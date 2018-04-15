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Молодой человек прокатился на крыше поезда Александров — Москва
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Молодой человек прокатился на крыше поезда Александров — Москва 

РИАМО 25 минут назад
Молодой человек проехал на крыше электропоезда Александров — Москва от станции «Москва-3» до Ярославского вокзала и в депо, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы Управления на транспорте по ЦФО МВД РФ.
«В 07:53 от очевидцев на «02» поступило сообщение, что человек едет на крыше поезда. Как было установлено в дальнейшем, молодой человек 1992 года рождения проехал на крыше от станции «Москва-3» до Ярославского вокзала на поезде Александров — Москва», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что после остановки поезда на Ярославском вокзале, состав проследовал в депо, где пассажира на крыше ожидали сотрудники МЧС и скорой помощи.
«Гражданин не получил травм. Он был снят с крыши поезда. Нарушитель будет привлечен к ответственности согласно статье 11.17 КоАП», — заключил сотрудник пресс-службы.
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