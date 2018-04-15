Молодой человек прокатился на крыше поезда Александров — Москва

Молодой человек проехал на крыше электропоезда Александров — Москва от станции «Москва-3» до Ярославского вокзала и в депо, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы Управления на транспорте по ЦФО МВД РФ.

«В 07:53 от очевидцев на «02» поступило сообщение, что человек едет на крыше поезда. Как было установлено в дальнейшем, молодой человек 1992 года рождения проехал на крыше от станции «Москва-3» до Ярославского вокзала на поезде Александров — Москва», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после остановки поезда на Ярославском вокзале, состав проследовал в депо, где пассажира на крыше ожидали сотрудники МЧС и скорой помощи.

«Гражданин не получил травм. Он был снят с крыши поезда. Нарушитель будет привлечен к ответственности согласно статье 11.17 КоАП», — заключил сотрудник пресс-службы.