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В Москве с крыши электрички сняли 26-летнего мужчину
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В Москве с крыши электрички сняли 26-летнего мужчину 

Говорит Москва 29 минут назад
Фото: MosDay.ru
На станции Москва-3 мужчина забрался на крышу электропоезда, ехавшего из Александрова. Лёжа он доехал до Ярославского вокзала, а затем уехал в депо. Там нарушителя задержали, передаёт агентство «Москва».
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