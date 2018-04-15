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«Спецавтобаза» заплатит за покореженные у железнодорожного переезда диски
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«Спецавтобаза» заплатит за покореженные у железнодорожного переезда диски 

РИА 57 16 минут назад
Фото: РИА 57
Советский районный суд Орла решил взыскать с МУП «Спецавтобаза» в пользу одного из автовладельцев более 116 тысяч рублей. Мужчина повредил машину, попав в яму.
Авария с одним участником произошла на улице Пушкина у железнодорожного переезда. В протоколе зафиксировано, что машина ухнула в яму длиной и шириной почти по полтора метра. В глубину ловушка оказалась около 10 сантиметров.
Допрошенный в одном из судебных заседаний автовладелец пояснил, что при управлении транспортным средством не видел выбоину, заострил внимание на двигавшихся во встречном направлении транспортных средствах, в связи с чем не мог предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Также мужчина указал, что никаких дорожных знаков, предупреждающих об опасности на проезжей части, рядом с местом происшествия не было.
Договор на работы по содержанию улично-дорожной сети Орла заключен с МУП «Спецавтобаза». Из приложения к субподряду следует, что предприятие обслуживает в том числе дорогу по улице Пушкина. По вине сотрудников МУПа яма не была ликвидирована или обозначена. На предприятие возложена обязанность выплатить автовладельцу116585 рублей 63 копейки. Кроме того, оно должно расплатиться за две экспертизы — 23 тысячи рублей.
Ометим, автовладельца обязали передать МУП «Спецавтобаза» замененные детали принадлежащего ему транспортного средства, поврежденные в момент ДТП, а именно, шину переднего правого колеса, шину заднего правого колеса и диски.
Сообщение «Спецавтобаза» заплатит за покореженные у железнодорожного переезда диски появились сначала на РИА 57.
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