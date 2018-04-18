В ДТП под Саратовом разбились 5 человек 

Авария произошла поздно вечером 17 апреля на Вольском тракте.
Здесь столкнулись два автомобиля. Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, находившийся за рулем автомобиля Isuzu мужчина стал поворачивать и не заметил ехавший ВАЗ-2114.
Произошло столкновение, в результате которого пострадали оба водителя и 3 находившиеся в салоне «четырнадцатой» человека. Прибывшая на место «скорая» госпитализировала потерпевших. Дорожная полиция выясняет обстоятельства происшествия и степень вины водителей.