ВВ Саратове семья с дошкольником попала в аварию из-за пьяного отца

В Заводском районе Саратова сегодня, 15 апреля, случилось ДТП с пострадавшими.

Как сообщили очевидцы, авария произошла около 9 утра. По предварительным данным, легковушка протаранила грузовик. «Скания» ехала в районе автомобильного моста на Ново-Астраханском шоссе, и его «боднула» в бампер ВАЗ-2110, который двигался в попутном направлении. Есть информация, что водитель « Лады » был пьян.

Он ехал с семьей, супругой и маленьким ребенком, дошкольником.

От удара люди в легковушке оказались заблокированы в салоне. На тревожный вызов прибыли сотрудники областной службы спасения. Они помогли выбраться пассажирам и водителю с помощью специнструмента. Всех пострадавших отвезли в больницу, включая ребенка.