Ещё
ВВ Саратове семья с дошкольником попала в аварию из-за пьяного отца
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВВ Саратове семья с дошкольником попала в аварию из-за пьяного отца 

Новости Саратова 17 минут назад
Фото: Новости Саратова
В Заводском районе Саратова сегодня, 15 апреля, случилось ДТП с пострадавшими.
Как сообщили очевидцы, авария произошла около 9 утра. По предварительным данным, легковушка протаранила грузовик. «Скания» ехала в районе автомобильного моста на Ново-Астраханском шоссе, и его «боднула» в бампер ВАЗ-2110, который двигался в попутном направлении. Есть информация, что водитель «Лады» был пьян.
Он ехал с семьей, супругой и маленьким ребенком, дошкольником.
От удара люди в легковушке оказались заблокированы в салоне. На тревожный вызов прибыли сотрудники областной службы спасения. Они помогли выбраться пассажирам и водителю с помощью специнструмента. Всех пострадавших отвезли в больницу, включая ребенка.
Новости Саратова: последние новости
Под Саратовом водитель выжил в ДТП на Пасху В Саратове район Политеха оцепили из-за подозрительного автомобиля Автоледи на иномарке сбила ребенка на проспекте 50 лет Октября
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
Названы самые надежные автомобили4
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов4
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение