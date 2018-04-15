С начала года продажи автомобилей Ravon выросли на 122 процента

С начала года продажи автомобилей Ravon выросли на 122 процента Исследование аналитиков «Автостат Инфо» показало, что за I квартал 2018 года марка Ravon продала в России 3390 новых автомобилей. Это на 122,3% выше продаж за аналогичный период прошлого года — 1525 ед. В марте этого года покупатели приобрели 1218 новых «Равонов», что на 92% больше, чем за тот же месяц 2017 года — 634 авто.

Лидером продаж в линейке автомобилей Ravon в марте 2018 года стала модель Ravon R3. Она разошлась на рынке в количестве 568 ед. — это на 84,4% больше прошлогоднего результата (308 авто). В тот же месяц покупатели приобрели 341 автомобиль Ravon R4 , а также купили 297 малолитражек Ravon R2 (+9,2%).

По результатам первого квартала 2018 года, Ravon реализовал на российском рынке 1635 автомобилей Ravon R3, что на 105,4% превысило продажи этой модели за прошлый год (796 авто). Помимо этого, было продано 1034 ед. Ravon R2 (+68% к марту 2017 года — 615 авто) и 697 автомобилей Ravon R4.