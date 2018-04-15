Ещё
С начала года продажи автомобилей Ravon выросли на 122 процента
Далее:
Читайте также:
Ещё

С начала года продажи автомобилей Ravon выросли на 122 процента 

«Автостат Инфо» 14 минут назад
С начала года продажи автомобилей Ravon выросли на 122 процента Исследование аналитиков «Автостат Инфо» показало, что за I квартал 2018 года марка Ravon продала в России 3390 новых автомобилей. Это на 122,3% выше продаж за аналогичный период прошлого года — 1525 ед. В марте этого года покупатели приобрели 1218 новых «Равонов», что на 92% больше, чем за тот же месяц 2017 года — 634 авто.
Лидером продаж в линейке автомобилей Ravon в марте 2018 года стала модель Ravon R3. Она разошлась на рынке в количестве 568 ед. — это на 84,4% больше прошлогоднего результата (308 авто). В тот же месяц покупатели приобрели 341 автомобиль Ravon R4, а также купили 297 малолитражек Ravon R2 (+9,2%).
По результатам первого квартала 2018 года, Ravon реализовал на российском рынке 1635 автомобилей Ravon R3, что на 105,4% превысило продажи этой модели за прошлый год (796 авто). Помимо этого, было продано 1034 ед. Ravon R2 (+68% к марту 2017 года — 615 авто) и 697 автомобилей Ravon R4.
«Автостат Инфо»: последние новости
Toyota RAV4 теряет в продажах, но остается бестселлером марки в России Hyundai выбился на вершину ТОП-10 брендов рынка SUV Авторынок Подмосковья опередил по динамике роста рынок Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
Названы самые надежные автомобили4
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов4
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение