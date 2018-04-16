В Ижевске могут перенести две остановки общественного транспорта

Ижевск. Удмуртия. Две остановки общественного транспорта могут перенести в Ижевске: на улице Удмуртская у ТЦ «Малахит», по ходу движения в центр, и на улице Гагарина, по ходу движения из центра в районе трамвайного кольца. Этот вопрос глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин обсудил с представителями управления ГИБДД МВД по республике, сообщает пресс-служба администрации города.

Также речь шла о ликвидации 16 нерегулируемых пешеходных переходов (по трем из них уже есть соответствующие распоряжения администрации города).