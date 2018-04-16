Ещё
В Ижевске могут перенести две остановки общественного транспорта
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ижевске могут перенести две остановки общественного транспорта 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Две остановки общественного транспорта могут перенести в Ижевске: на улице Удмуртская у ТЦ «Малахит», по ходу движения в центр, и на улице Гагарина, по ходу движения из центра в районе трамвайного кольца. Этот вопрос глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин обсудил с представителями управления ГИБДД МВД по республике, сообщает пресс-служба администрации города.
Также речь шла о ликвидации 16 нерегулируемых пешеходных переходов (по трем из них уже есть соответствующие распоряжения администрации города).
Представители правоохранительных органов также предлагают выделить полосы для общественного транспорта и расширить участки проезжей части улицы Магистральная. Кроме того, обсуждалось обустройство разворотной площадки на улице 10 лет Октября.
ИА «Сусанин»: последние новости
15 детей пострадали в аварии с автобусом и «восьмеркой» в Подмосковье В Ижевске на улице Ленина насмерть сбили пожилую женщину В США школьный автобус врезался в пролет эстакады: пострадали 42 человека
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских водителей хотят переаттестовывать96
Казахстан закрыл границу с Россией81
Дорожный конфликт закончился страшным ДТП58
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»311
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД86
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение