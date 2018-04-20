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Ямы стали главной проблемой остановок в Ижевске
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Ямы стали главной проблемой остановок в Ижевске 

ИА «Сусанин» 51 минуту назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Активисты ОНФ проверили состояние 13 остановок в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Удмуртской Республике.
Главной проблемой всех остановочных комплексов стали ямы и выбоины. Они представляют опасность, как и торчащие металлические штыри. Такие недочеты общественники зафиксировали на остановках: «Рембыттехника», «Поликлиника Автозавода», «Сельскохозяйственная академия».
«О приведении в порядок площадки на остановке «Рембыттехника» мы обращались в администрацию Ижевска еще в 2017 году, так как здесь большая концентрация проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Но пока здесь ничего не сделано», — сообщила член регионального штаба ОНФ, эксперт по доступной среде Эльмира Габдулхаева.
Кроме того, ни на одной из территорий нет тактильных плиток для слабовидящих.
Карманы для заезда общественного транспорта оказались только на двух остановках.
Несмотря на это, на всех комплексах, кроме трамвайной остановки вблизи дома по улице Ленина, 44а, есть посадочная площадка. В ряде случаев эти площадки узкие, меньше норматива в 3 м.
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