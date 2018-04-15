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На набережной Саратова «Приора» врезалась в прохожих
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На набережной Саратова «Приора» врезалась в прохожих 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В Саратове вчера, 14 апреля, в Волжском районе произошло ДТП. Как сообщили очевидцы, авария случилась вечером на Набережной Космонавтов. По предварительным данным, около 21:00 «Лада Приора» буквально влетела в причальный ограничитель, смяв ограждение. При этом, машина задела пешехода.
Есть информация, что стоявший на ручном тормозе автомобиль, тронулся самопроизвольно, и покатился с небольшой возвышенности по асфальту. Рядом стояли люди, любовались Волгой. И внезапно на них наехала «Лада». К месту аварии прибыли сотрудники областной службы спасения, врачи и дорожные полицейские.
Оказалось, что сильнее всего пострадал один мужчина. Его отвезли в стационар.
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