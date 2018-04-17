Четыре человека пострадало в ДТП под Волгоградом

Два водителя и два пассажира пострадали в столкновении двух «семерок» в Даниловском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла 16 апреля около 14:05. 31-летняя женщина за рулем одной из «семерок» ехала по трассе «Фролово — Даниловка». При повороте она не убедилась в безопасности маневра, не уступила дорогу и по касательной задела похожую машину под управлением 66-летнего пенсионера.

В результате ДТП оба водителя, а также две пассажирки в возрасте 62 и 68 лет с травмами были доставлены в больницу.