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Четыре человека пострадало в ДТП под Волгоградом
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Четыре человека пострадало в ДТП под Волгоградом 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Два водителя и два пассажира пострадали в столкновении двух «семерок» в Даниловском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла 16 апреля около 14:05. 31-летняя женщина за рулем одной из «семерок» ехала по трассе «Фролово — Даниловка». При повороте она не убедилась в безопасности маневра, не уступила дорогу и по касательной задела похожую машину под управлением 66-летнего пенсионера.
В результате ДТП оба водителя, а также две пассажирки в возрасте 62 и 68 лет с травмами были доставлены в больницу.
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