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Под Волгоградом в тройном ДТП пострадало пять человек
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Под Волгоградом в тройном ДТП пострадало пять человек 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Четверо взрослых и трехлетний ребенок получили травмы в результате столкновения трех машин в Светлоярском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла 17 апреля около 17:00. 28-летнией водитель авто Brilliance ехал по трассе «Москва-Астрахань» со стороны Волгограда. На 1012 километре дороги он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Ладу Самару» под управлением 44-летнего мужчины. Последнюю от удара выкинуло на обочину, а иномарку отбросило на Toyota Camry.
В результате ДТП пострадали водитель Brilliance и четыре пассажира Toyota Camry — две женщины 68 и 36 лет, а так же 37-летний мужчина и трехлетний мальчик.
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