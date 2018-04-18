Под Волгоградом в тройном ДТП пострадало пять человек

Четверо взрослых и трехлетний ребенок получили травмы в результате столкновения трех машин в Светлоярском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла 17 апреля около 17:00. 28-летнией водитель авто Brilliance ехал по трассе «Москва-Астрахань» со стороны Волгограда. На 1012 километре дороги он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в « Ладу Самару» под управлением 44-летнего мужчины. Последнюю от удара выкинуло на обочину, а иномарку отбросило на Toyota Camry.

В результате ДТП пострадали водитель Brilliance и четыре пассажира Toyota Camry — две женщины 68 и 36 лет, а так же 37-летний мужчина и трехлетний мальчик.