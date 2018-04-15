Грабители брызнули из баллончика в лицо водителя такси и угнали машину в новой Москве

Двое мужчин напали на водителя такси в новой Москве, они брызнули ему в лицо из баллончика, заставили выйти из машины, после чего скрылись на авто, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 13 апреля в 23:10 в полицию обратился водитель такси и заявил о грабеже по адресу: Москва, поселок Первомайское, у мачты электропередач №85.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 13 апреля в 22:45 двое неизвестных, находясь в припаркованном автомобиле Kia Rio под управлением заявителя, брызнули ему в лицо из перцового баллончика, заставили его выйти из машины, после чего скрылись на ней. В салоне находились два телефона сотовой связи, принадлежащие водителю», — сказал собеседник агентства.

По его словам, общий материальный ущерб составил около 833 тысяч рублей. 14 апреля в 01:00 по адресу: Москва, поселок Первомайское, деревня Ботаково, сотрудниками полиции данная машина была обнаружена брошенной.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».