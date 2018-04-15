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Жителей Подольска проверят на соблюдение ПДД
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Жителей Подольска проверят на соблюдение ПДД 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Дорожная полиция Подольска устроит водителям проверки на предмет соблюдения правил дорожного движения при пересечении пешеходных переходов. Они запланированы на период с 16 по 22 апреля, сообщило РИАМО со ссылкой на пресс‐службу 8 батальона ДПС.
Проверки спровоцировало большое для Московской области количество аварий, произошедшее с начала года. За три с половиной месяца в регионе зафиксировано девять ДТП, в которых погибло четыре пешехода и еще пять пострадало. В ГИБДД причиной аварий считают нарушение правил дорожного движения как автомобилистами, так и пешеходами.
Ведомство рекомендует гражданам быть осмотрительнее и напомнило, что прохожие должны переходить дорогу только по наземным и подземным переходам. В случае их отсутствия — на перекрестках, придерживаясь тротуаров или обочин. Прежде чем перейти зебру, на которой нет светофора, нужно посмотреть по сторонам и убедиться, что поблизости нет машин. Водителям, подъезжающим к нерегулируемому пешеходному переходу, посоветовали притормозить или остановиться, чтобы пропустить людей.
Правоохранители призвали пешеходов не перекладывать ответственность за ситуацию на дорогах на автомобилистов, потому что транспортному средству остановиться гораздо сложнее, чем человеку.
ГИБДД, в чьи обязанности входит контроль дорожного движения, поменяли содержание экзаменационных билетов для сдающих на права автомобилистов из‐за ошибки, которая касалась пунктов об извлечении пострадавших в ДТП из салона автомобиля.
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