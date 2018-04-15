В Волгоградской области трактор превратил легковушку в груду металла

В Быковском районе Волгоградской области трактор и легковушка не поделили дорогу: пострадали два человека.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла вечером 14 апреля близ поселка Победа.

— В 18:40 39-летний водитель на автомобиле « ИЖ 2715 » совершил столкновение с трактором МТ382 «Беларус» под управлением 37-летнего водителя, — пояснили в полиции. — Трактор смял крышу машины.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель легковушки и 57-летний пассажир. Травмированные доставлены в больницу.