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В Волгоградской области трактор превратил легковушку в груду металла
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В Волгоградской области трактор превратил легковушку в груду металла 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В Быковском районе Волгоградской области трактор и легковушка не поделили дорогу: пострадали два человека.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла вечером 14 апреля близ поселка Победа.
— В 18:40 39-летний водитель на автомобиле «ИЖ 2715» совершил столкновение с трактором МТ382 «Беларус» под управлением 37-летнего водителя, — пояснили в полиции. — Трактор смял крышу машины.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель легковушки и 57-летний пассажир. Травмированные доставлены в больницу.
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