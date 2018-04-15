Первоклассник из Волхова попал в больницу с тяжёлым отравлением алкоголем

В Волховском районе Ленобласти семилетнего мальчика госпитализировали с отравлением спиртом.

Как сообщили ivbg.ru в правоохранительных органах, около 4:00 утра 15 апреля в волховскую районную больницу из квартиры дома на улице Волгоградской в Волхове был доставлен семилетний мальчик, ученик первого класса одной из городских школ. Медики, установив тяжёлое состояние мальчика, диагностировали у него отравление спиртом.

Обстоятельства случившегося уточняются. Правоохранители работают с родителями ребёнка.