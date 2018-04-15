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В жестком ДТП у Силикатного завода пострадали два человека
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В жестком ДТП у Силикатного завода пострадали два человека 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
«Рено» и «Мазда» столкнулись сегодня утром в Петрозаводске.
Авария произошла утром 15 апреля в районе Силикатного завода на объездной. Как сообщают очевидцы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», на дороге столкнулись «Мазда» и «Рено». В результате столкновения автомобиль «Рено» оказался в кювете. По сообщениям очевидцев, в аварии пострадала девушка, находившаяся в «Мазде». Судя по фотографиям, опубликованным в группе, в машине сработали подушки безопасности. На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.
— Водитель «Рено» выскочил ей навстречу, было похоже на внезапный разворот, скорее всего уснул за рулем и занесло. Его развернуло прям перед ней, и она, не успев притормозить, врезалась в бок ему. Как ни странно, он сам вылез из перевернутой машины и стоял на своих ногах. Девушка выйти самостоятельно не могла, у нее сильная травма ног, описывать не буду. Я была с ней до приезда скорой,
— написала свою версию случившегося одна из участниц сообщества.
Как сообщили нашему порталу в пресс-службе МЧС по Карелии, в аварии пострадали два человека.
Фото: очевидцы и vk.com  По материалам: ptzgovorit.ru
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