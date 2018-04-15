В жестком ДТП у Силикатного завода пострадали два человека

Рено » и « Мазда » столкнулись сегодня утром в Петрозаводске.

Авария произошла утром 15 апреля в районе Силикатного завода на объездной. Как сообщают очевидцы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», на дороге столкнулись «Мазда» и «Рено». В результате столкновения автомобиль «Рено» оказался в кювете. По сообщениям очевидцев, в аварии пострадала девушка, находившаяся в «Мазде». Судя по фотографиям, опубликованным в группе, в машине сработали подушки безопасности. На месте ДТП работали сотрудники МЧС ГИБДД и медики.

— Водитель «Рено» выскочил ей навстречу, было похоже на внезапный разворот, скорее всего уснул за рулем и занесло. Его развернуло прям перед ней, и она, не успев притормозить, врезалась в бок ему. Как ни странно, он сам вылез из перевернутой машины и стоял на своих ногах. Девушка выйти самостоятельно не могла, у нее сильная травма ног, описывать не буду. Я была с ней до приезда скорой,

— написала свою версию случившегося одна из участниц сообщества.

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе МЧС по Карелии, в аварии пострадали два человека.