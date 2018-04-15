В Урюпинском районе мотоциклист вылетел с трассы и опрокинулся в кювет

В Урюпинском районе Волгоградской области в ДТП пострадал 38-летний водитель мотоцикла. Как сообщили РИА34 в региональной полиции, авария произошла накануне днем на автодороге «город Урюпинск — хутор Первомайский». — По предварительной информации, мужчина, управляя мотоциклом «Раптер NAC-25», двигаясь по на закруглении дороги не справился с управлением выехал на левою обочину по ходу движения, после чего мотоцикл опрокинулся в кювет, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Пострадавший получил различные травмы и ушибы. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.