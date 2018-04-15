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Столичная полиция задержала мужчину, который прокатился на крыше электрички
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Столичная полиция задержала мужчину, который прокатился на крыше электрички 

Вечерняя Москва 48 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
О «путешественнике» в отделение полиции сообщили очевидцы.
В воскресенье, 15 апреля, столичная полиция задержала молодого человека, который проехал на крыше электропоезда, следующего по маршруту Александров — Москва. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте по ЦФО МВД РФ.
О «путешественнике» в отделение полиции сообщили очевидцы. Далее было установлено, что молодой человек 1992 года рождения проехал на крыше от станции «Москва-3» до Ярославского вокзала.
Нарушитель был задержан в депо, в котором, по прибытии поезда, его ожидали сотрудники МЧС и скорой помощи.
— Гражданин не получил травм. Он был снят с крыши поезда. Нарушитель будет привлечен к ответственности согласно статье 11.17 КоАП, — добавил источник РИАМО.
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