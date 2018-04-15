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В Ростовском районе иномарка влетела под грузовик: погиб водитель
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В Ростовском районе иномарка влетела под грузовик: погиб водитель 

76.ru 41 минуту назад
Фото: 76.ru
Сегодня утром в половине девятого страшная авария произошла на трассе М-8 в Ростовском районе. На 213-м километре под грузовик «Даф» влетел автомобиль «Фольксваген».
За рулём легковушки сидел 37-летний мужчина. Он погиб на месте.
— На место выезжали сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, руководство управления ГИБДД, УМВД, станции медпомощи, МЧС, — рассказали в ярославской полиции.
Очевидцы ДТП пишут, что водитель машины ехал очень быстро. Сейчас устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.
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