На Ямале 16 человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 апр — РИА Новости . По меньшей мере 16 человек пострадали при столкновении вахтового "Камаза" и грузовика в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС

Авария, по данным ведомства, произошла около 13.30 по местному времени (11.30 мск) на 77-м километре автодороги Новый Уренгой — Ямбург. Столкнулись вахтовый «Камаз» и грузовик МАЗ.

"По предварительной информации, пострадали 16 человек, погибших нет. Все доставлены в больницу города Новый Уренгой каретами скорой помощи и вертолетом санавиации", — заявил собеседник агентства.

Он не уточнил, сколько человек находилось в автобусе в момент аварии, пояснив, что в обоих машинах в общей сложности, как предполагается, было 16 человек.