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На Ямале завели дело после столкновения автобуса и грузовика
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На Ямале завели дело после столкновения автобуса и грузовика 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ЕАН
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 апр — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения вахтового "Камаза" и грузовика в Ямало-Ненецком автономном округе, из-за чего пострадали 17 человек, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла днем в воскресенье. По информации окружного управления МЧС, на 77-м километре автодороги Новый Уренгой — Ямбург столкнулись вахтовый «Камаз» и грузовик МАЗ.
Изначально в ведомстве говорили о 16 пострадавших, однако, по уточненным сведениям городской больницы Нового Уренгоя, в приемный покой обратились 17 человек, из которых семь были госпитализированы. Остальные, получив медицинскую помощь, были отправлены на амбулаторное лечение.
По данным полиции, водитель вахтового автобуса не учел особенности и состояние транспорта, а также дорожные условия и погоду. Кроме того, как подчеркнули в УМВД, он выбрал неправильную скорость и не справился с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
"По факту ДТП… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — говорится в сообщении управления МВД.
В ведомстве уточнили, что в момент столкновения водители обоих транспортных средств были трезвыми.
Ранее главный врач центральной больницы Нового Уренгоя Ирина Груздева сообщила РИА Новости, что трое из семи госпитализированных находятся в реанимации, один из них — в крайне тяжелом состоянии.
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