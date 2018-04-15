Ещё
Торнадо сбросил автомобиль с прицепом с трассы в США. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Торнадо сбросил автомобиль с прицепом с трассы в США. Видео 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: Вести.Ru
Жительница штата Арканзас, расположенного на юге США, разместила в сети кадры необычного инцидента со своим участием.
Саванна и ее муж Брендон, находившийся за рулем, при помощи своего пикапа транспортировали недавно приобретенный жилой трейлер.
По рассказу женщины, она достала мобильный телефон и начала снимать, так как облака впереди показались ей красивыми.
Через некоторое время супруги неожиданно для себя оказались в центре торнадо, накрывшего автостраду. Сильный ветер буквально снес их машину с проезжей части и выбросил ее в кювет.
Транспортное средство получило серьезные повреждения, а трейлер, которые они везли на прицепе, оказался полностью разрушен.
К удивлению водителя и его спутницы, они отделались испугом и ушибами.
Вести.Ru: последние новости
Военнослужащие потеряли танк Т-72 на дороге в Хабаровском крае В Подмосковье машина столкнулась с автобусом: один погибший, 15 детей пострадали Неудачная шутка польского подростка едва не завершилась трагедией. Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»169
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
Названы самые надежные автомобили4
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение