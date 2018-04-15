Торнадо сбросил автомобиль с прицепом с трассы в США. Видео

Жительница штата Арканзас, расположенного на юге США, разместила в сети кадры необычного инцидента со своим участием.

Саванна и ее муж Брендон, находившийся за рулем, при помощи своего пикапа транспортировали недавно приобретенный жилой трейлер.

По рассказу женщины, она достала мобильный телефон и начала снимать, так как облака впереди показались ей красивыми.

Через некоторое время супруги неожиданно для себя оказались в центре торнадо, накрывшего автостраду. Сильный ветер буквально снес их машину с проезжей части и выбросил ее в кювет.

Транспортное средство получило серьезные повреждения, а трейлер, которые они везли на прицепе, оказался полностью разрушен.

К удивлению водителя и его спутницы, они отделались испугом и ушибами.