Жигули против внедорожника: ДТП на керченской трассе

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В аварии на трассе Керчь-Феодосия пострадали два молодых человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

ДТП произошло накануне в районе поворота на село Останино — столкнулись легковой автомобиль ВАЗ 2114 и внедорожник Land Rover . На место немедленно выехали службы экстренного реагирования.

По прибытию на место аварии спасатели обесточили автомобили и с помощью специнструмента деблокировали одного из пострадавших из деформированного легкового автомобиля ВАЗ 2114.

"Двое пострадавших мужчин — 23-х лет и 21-го года — были преданы сотрудникам скорой медицинской помощи, с травмами различной степени тяжести их госпитализировали в Керченскую городскую больницу №1 и Ленинскую центральную районную больницу", — уточнили в чрезвычайном ведомстве.