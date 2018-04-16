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Жигули против внедорожника: ДТП на керченской трассе
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Жигули против внедорожника: ДТП на керченской трассе 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости Крым. В аварии на трассе Керчь-Феодосия пострадали два молодых человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
ДТП произошло накануне в районе поворота на село Останино — столкнулись легковой автомобиль ВАЗ 2114 и внедорожник Land Rover. На место немедленно выехали службы экстренного реагирования.
По прибытию на место аварии спасатели обесточили автомобили и с помощью специнструмента деблокировали одного из пострадавших из деформированного легкового автомобиля ВАЗ 2114.
"Двое пострадавших мужчин — 23-х лет и 21-го года — были преданы сотрудникам скорой медицинской помощи, с травмами различной степени тяжести их госпитализировали в Керченскую городскую больницу №1 и Ленинскую центральную районную больницу", — уточнили в чрезвычайном ведомстве.
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