Среди пострадавших в ДТП с автобусом на Ямале вахтовики из Татарстана

Вахтовики из Татарстана пострадали в ДТП с автобусом на трассе «Новый Уренгой — Ямбург», сообщает «Красный север».

Авария произошла 15 апреля примерно в 14.00 около поселка Уренгой Пуровского района. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Нефаз» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 15 пассажиров автомобиля «Нефаз» и водители обоих автомобилей. Для оказания срочной помощи 7 человек госпитализировали в Новоуренгойскую городскую больницу.

Отметим, что среди пострадавших были вахтовики из Саратовской области, Башкирии, Татарстана и Тюмени.