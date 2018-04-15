Трое пострадавших в крупном ДТП в ЯНАО находятся в тяжелом состоянии

13 из 16 пострадавших в крупной аварии с участием вахтового автобуса и грузовика на трассе в Ямало‐Ненецком автономном округе доставлены в больницу Нового Уренгоя. Об этом пишет агентство «Интерфакс»

По словам главного врача больницы Ирины Груздевой, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их сразу доставили в реанимацию, одному в настоящий момент делают операцию. Груздева уточнила, что еще четырем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, их уже отпустили на амбулаторное лечение.

В медучреждении Нового Уренгоя ждут поступления еще трех пострадавших.

Днем в воскресенье, 15 апреля, на 77-м километре автодороги Новый Уренгой — Ямбург друг в друга врезались грузовой МАЗ и вахтовый автобус КамАЗ». В аварии пострадали 16 человек.