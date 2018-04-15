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Трое пострадавших в крупном ДТП в ЯНАО находятся в тяжелом состоянии
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Трое пострадавших в крупном ДТП в ЯНАО находятся в тяжелом состоянии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
13 из 16 пострадавших в крупной аварии с участием вахтового автобуса и грузовика на трассе в Ямало‐Ненецком автономном округе доставлены в больницу Нового Уренгоя. Об этом пишет агентство «Интерфакс».
По словам главного врача больницы Ирины Груздевой, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их сразу доставили в реанимацию, одному в настоящий момент делают операцию. Груздева уточнила, что еще четырем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, их уже отпустили на амбулаторное лечение.
В медучреждении Нового Уренгоя ждут поступления еще трех пострадавших.
Днем в воскресенье, 15 апреля, на 77-м километре автодороги Новый Уренгой — Ямбург друг в друга врезались грузовой МАЗ и вахтовый автобус КамАЗ». В аварии пострадали 16 человек.
В экстренных службах рассказали, что в вахтовом автобусе и грузовике всего было 18 человек. На месте работают сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Доставка пострадавших в больницу осуществляется с помощью вертолета Ми-8.
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