Уроженец Башкирии пострадал в аварии на трассе Новый Уренгой — Ямбург

В минувшее воскресенье, 15 апреля, около двух часов дня на участке дороги «Новый Уренгой — Ямбург» столкнулись «Нефаз» и грузовик «МАЗ».

— На место происшествия незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, — пояснили в МВД по ЯНАО.

Прибыв на место ДТП, полицейские предварительно установили, что около поселка Уренгой Пуровского района 45-летний водитель автомобиля «Нефаз» не учел особенности и состояние автомобиля, дорожные и метеоусловия, неправильно выбрал скорость движения, не справившись с управлением, выехал на встречку, где протаранил грузовик.

— В ДТП пострадали водители двух машин и 15 пассажиров автомобиля «Нефаз». Для оказания срочной медицинской помощи 7 человек госпитализированы в Новоуренгойскую городскую больницу. В момент столкновения водители транспортных средств были трезвы, — пояснили в ГИБДД по ЯНАО.

По данным МЧС, пострадавших с различными переломами и травмами есть уроженец Башкирии.

По факту ДТП в ОМВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».