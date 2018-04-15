В аварии на Пролетарской пострадал маленький ребенок 

В Тюмени, вчера, 14 апреля, в аварии пострадал маленький ребенок — мальчик 2014 года рождения.
— ДТП произошло в 10:30 у дома №40 по улице Пролетарской, — рассказала Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции. — По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке водитель автомобиля ВАЗ-2114 не пропустил КАМАЗ. Грузовик ехал по главной дороге.
В аварии пострадал мальчик детсадовского возраста, который ехал в легковой машине. У него диагностировали травму головы, ссадину лба и ушиб руки.
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.