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В аварии на Пролетарской пострадал маленький ребенок
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В аварии на Пролетарской пострадал маленький ребенок 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени, вчера, 14 апреля, в аварии пострадал маленький ребенок — мальчик 2014 года рождения.
— ДТП произошло в 10:30 у дома №40 по улице Пролетарской, — рассказала Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции. — По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке водитель автомобиля ВАЗ-2114 не пропустил КАМАЗ. Грузовик ехал по главной дороге.
В аварии пострадал мальчик детсадовского возраста, который ехал в легковой машине. У него диагностировали травму головы, ссадину лба и ушиб руки.
Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
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