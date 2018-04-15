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Шокирующее ДТП в Приморье: иномарку буквально «разорвало» на части
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Шокирующее ДТП в Приморье: иномарку буквально «разорвало» на части 

Prim.News 51 минуту назад
Фото: Prim.News
Опубликованы фото с места массового ДТП.
Фото: dps_control
Как сообщает инстаграм-паблик dps_control, в Приморском крае произошло серьёзное массовое ДТП.
Днем 14 апреля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Большекаменкий» поступило сообщение о столкновении транспортных средств в районе 39 км автодороги Артем-Находка-Порт Восточный. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.
По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ММС Эволюшин выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Тойота Ипсум. В результате удара водитель Тойота Ипсум потерял управление и совершил столкновение с автомобилем Ниссан Глория, двигавшимся во встречном направлении.
В результате ДТП никто из участников не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На момент происшествия стаж вождения водителя ММС Эволюшин — четыре года. По факту ДТП полиция проводит проверку.
Публикация от ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control)
15 Апр 2018 в 3:15 PDT
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