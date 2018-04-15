Ещё
Пассажир опрокинувшегося автомобиля погиб в Челябинской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пассажир опрокинувшегося автомобиля погиб в Челябинской области 

АиФ 23 минуты назад
Фото: АиФ
Пассажир иномарки получил смертельные травмы при опрокидывании автомобиля в кювет на трассе под Чебаркулём, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Аварию на дороге Чебаркуль — Уйское — Черновское зафиксировали около 6 часов утра 15 апреля. По данным сотрудников полиции, 59-летний водитель Toyota Hilux не справился с управлением, и автомобиль оказался в кювете.
«В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — прокомментировали в полиции.
Напомним, ранее на трассе Чебаркуль-Миасс под колёсами иномарки погиб пешеход, в темноте пересекавший проезжую часть по «зебре».
АиФ: последние новости
Южноуральца отправили в колонию за смертельное ДТП с машиной скорой помощи Челябинцу, обстрелявшему карету скорой помощи, грозит срок до 5 лет тюрьмы Челябинские транспортники требуют компенсации от водителя-нелегала
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»251
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД84
Названы самые продаваемые новые иномарки в РФ
Названы самые надежные автомобили4
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение