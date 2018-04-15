Пассажир опрокинувшегося автомобиля погиб в Челябинской области

Пассажир иномарки получил смертельные травмы при опрокидывании автомобиля в кювет на трассе под Чебаркулём, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Аварию на дороге Чебаркуль — Уйское — Черновское зафиксировали около 6 часов утра 15 апреля. По данным сотрудников полиции, 59-летний водитель Toyota Hilux не справился с управлением, и автомобиль оказался в кювете.

«В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — прокомментировали в полиции.

Напомним, ранее на трассе Чебаркуль-Миасс под колёсами иномарки погиб пешеход, в темноте пересекавший проезжую часть по «зебре».