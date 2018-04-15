Видео: ГАЗ опрокинулся на бок после того, как его подрезал автобус

Сегодня на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска ГАЗ-59 во время движения опрокинулся на правый бок. Как уточнили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас», этому предшествовало то, что автобус подрезал ГАЗ-59. Водитель ГАЗ притормозил и на тормозах залетел левым колесом на поребрик, что и привело к опрокидыванию. В результате ДТП никто не пострадал. Инцидент произошёл в 16:30.