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Видео: ГАЗ опрокинулся на бок после того, как его подрезал автобус
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Видео: ГАЗ опрокинулся на бок после того, как его подрезал автобус 

ngs.ru 9 минут назад
Фото: ngs.ru
Сегодня на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска ГАЗ-59 во время движения опрокинулся на правый бок. Как уточнили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас», этому предшествовало то, что автобус подрезал ГАЗ-59. Водитель ГАЗ притормозил и на тормозах залетел левым колесом на поребрик, что и привело к опрокидыванию. В результате ДТП никто не пострадал. Инцидент произошёл в 16:30.
А вчера в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Chaser и Toyota Corolla. От удара Toyota Corolla выкинуло на ограждение.
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